في خطوة غير مسبوقة.. إيطاليا تغلق متاجرها بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 01:10 مساءً - مشاركة

في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون: “ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية”.

كما أشار إلى أن “خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة” وأن “مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة”، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص، قضى منهم 827 شخصاً.

وسجّلت إيطاليا نحو 60% من مجمل الإصابات بكورونا خارج أراضي الصين القارية.

ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.

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“لا حاجة للتهافت على المواد الغذائية”

إلى ذلك تفرض إيطاليا حظراً عاماً على التجمعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/أبريل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي في خطابه الذي دام تسع دقائق أن “لا حاجة للتهافت على شراء المواد الغذائية” لأن متاجر بيع الأغذية ستبقى مفتوحة طيلة الوقت.

ولم يقصد كونتي فرض قيود جديدة على السفر أو النقل.

كما قال إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.