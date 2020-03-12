إيران ترد على تهديد بومبيو: قلقون على السجناء في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مارس 2020 01:10 مساءً - في رد غريب، ورغم أن البنية الصحية لديها متهالكة وعدد الوفيات من بين المسؤولين في النظام ترتفع، إلا أن إيران أبدت قلقها اليوم الأربعاء على صحة سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد بعد يوم من تهديد بومبيو للنظام الإيراني حال وفاة أي سجين أميركي في إيران.

وأصبحت إيران رابع أكثر دول العالم نكبة بالفيروس بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، وأفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين للحد من تفشي الوباء.

وأثار ذلك دعوات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنهم عشرات من المواطنين الذين يحملون جنسية أخرى أو الأجانب المحتجزين بالأساس في اتهامات تتعلق بالتجسس من سجون مكدسة وتتفشى فيها الأمراض.

وكانت الولايات المتحدة طالبت إيران بالإفراج الفوري عن السجناء الأميركيين المحتجزين لديها مع ورود تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سجونها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان الأربعاء أن “الولايات المتحدة ستحمّل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أميركي”، قائلاً “ردّنا سيكون حاسماً”.

إلى ذلك، اعتبر أن “التقارير عن انتشار فيروس كوفيد-19 في السجون الإيرانية مثيرة للقلق وأقل ما تتطلّبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأميركيين”.

الإفراج عن 70 ألف سجين

كما لفت البيان إلى أن النظام الإيراني أفرج مؤخرًا عن 70،000 سجين بسبب كورونا COVID-19، لكنه أبقى على العديد من المواطنين الأميركيين مسجونين ظلما، دون سبب أو تبرير”.

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وحث أي دولة تسعى إلى مساعدة إيران في ظل هذا الوضع الإنساني الناجم عن تفشي كوفيد 19، إلى طلب الإفراج عن جميع المساجين الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

إلى ذلك، شددت الخارجية الأميركية على أنها لن ترتاح قبل إعادة جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في الخارج إلى بلادهم.

خطر حقيقي

يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، كان أعلن في وقت سابق أنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت، مضيفاً أن وجود سجناء سياسيين في ظل تفشي كورونا أمر “مقلق”.

وأضاف في تصريح للصحافيين من جنيف “عدد من مزدوجي الجنسية والأجانب في خطر حقيقي، وإن لم يكونوا قد أصيبوا بفيروس كورونا، فإنهم خائفون بحق من هذه الظروف”. وتابع “أوصيت إيران بالإفراج بصورة مؤقتة عن جميع السجناء”.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي قال الاثنين، إن بلاده أفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين لمكافحة تفشي الفيروس المستجد في السجون، بينما أعلن مسؤولون تسجيل مئات الإصابات الجديدة وعشرات الوفيات في أنحاء البلاد.

وأعلنت إيران، الأربعاء، عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.