كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 31 حالة في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 31 حالة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن فيروس كورونا تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بعدما انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأصاب أكثر من 120 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم محلم، في مؤتمر صحفي في رام الله، إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 31 حالة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "سما".

وأضاف: "نريد أن نطمئنكم على الحالات الثلاثين الخاضعة للحجر الصحي في مدينة بيت لحم وفي طولكرم، مع إضافة حالة واحدة سجلت هذا اليوم في مدينة بيت جالا"، مشيرا إلى أن الحالة الجديدة هي "فتاة عشرينية والسبب مخالطتها لمصابين".