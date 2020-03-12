كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الخيس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 100.

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وقد ذكرت السلطات الصحية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 77 حالة، كما قررت فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا".

وفرضت إسرائيل، إجراءات احترازية، لمنع تفشي فيروس "كورونا" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.