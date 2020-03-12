كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق أن إيران وإيطاليا أصبحتا أكبر بؤرتين لفيروس كورونا.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس، مشيرًا إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.