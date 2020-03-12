كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يسجل ثالث حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل ثالث حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

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وقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين بالفيرس المستجد (كوفيد - 19) إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل 11 إصابة جديدة.

وأغلقت السلطات اللبنانية، المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر.