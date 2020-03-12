درك طنجة يسترجع سيارة طالب تعرض للسرقة تحت التهديد بالسيوف

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية طنجة، أمس الأربعاء، من استرجاع سيارة طالب تعرضت للسرقة، وحددت هويات المتورطين في العملية.

وكشف مصدر من الدرك الملكي لـ”اليوم24″ أن المركز الثالث للدرك، توصل من طرف مالك السيارة بشكاية، مفادها أن 5 أشخاص مدججين بالسيوف، اعترضوا سبيله، وسرقوا منه سيارته من نوع “داسيا”.

وأضاف المصدر ذاته أن القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة استنفر جل عناصره، إذ تم العثور على السيارة، وقد تم تغيير لوحة ترقيمها، بعد حوالي ساعتين من سرقتها.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم التعرف على المشتبه فيهم، وتحرير برقيات بحث في حقهم عن طريق تسجيلات كاميرات المراقبة بعدة أماكن مروا منها.