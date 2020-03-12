مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود الاحتلال الذين وفوروا الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وعد غازي المختار وصلاح وائل خموس، بعد مداهمة منزليهما بلدة حواره، وذلك بعد يوم من إصابتهما باعتداء للمستوطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع فلسطين وسط مدينة نابلس، واعتقلت الشاب زيد صوافطة من منزله.

بينما في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، والدة أسير، وثلاثة مواطنين حاولوا الدفاع عنها.

وأفاد نادي الأسير أن مجموعة من شرطة الاحتلال اعتقلوا والدة وشقيقة الأسير المقدسي يزن عبيد من قرية العيسوية بعد محاصرة مركبتهم في شارع صلاح الدين.

وشهد شارع صلاح الدين اشتباكا بالأيدي بين جنود الاحتلال والشبان الذين هبوا للدفاع عن المقدسية.

واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان مقدسيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، وهم: محمد بسام عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، ومحمد بسام عليان، ونقلتهم إلى مركز شرطة الاحتلال.

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وفي التطورات الميدانية بالضفة، اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال بعدما اقتحمت بلدة دير أبو مشعل، غرب رام الله.

وذكر مواطنون أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين، في حين رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه تلك القوات.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد عطا وعبد الرحمن البرغوثي من دير أبو مشعل خلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين.

وفي مخيم الفوار، قضاء الخليل، رشق شبان فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة خلال مرورها في الشارع الاستيطاني المحاذي للمخيم والمعروف بشارع رقم (60)، الذي يؤدي لعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الخليل.

ويأتي ذلك، بعد أن أصيبت مواطنة وشاب برضوض، مساء الأربعاء، إثر اعتداء المستوطنين عليهما، في منطقة وادي الحصين جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان أن مواطنة في الثلاثينات من العمر، والشاب مهند خلوي الجعبري أصيبا برضوض، جراء اعتداء مجموعة متطرفة من المستوطنين عليهما، خلال هجوم على منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين.