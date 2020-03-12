شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليونانية وفاة شخص " 66 عاما " جراء إصابته بفيروس كورونا . وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن "هذا الشخص المصاب، الذي لم يكشف عن هويته، دخل إلى مستشفى في مدينة باتراس الواقعة غربي اليونان في الثاني من مارس، عقب عودته من جولة شملت مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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