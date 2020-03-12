الرافدين يحدد فترة تسديد قروض الـ25 مليون دينار المخصصة لاصحاب المحال

حدد مصرف الرافدين، الخميس، مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل الى 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرا".

ودعا المكتب "المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".