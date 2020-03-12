حدد مصرف الرافدين، الخميس، مدة تسديد قروض 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين تصل الى 5 سنوات اَي بواقع 60 شهرا".
ودعا المكتب "المواطنين اصحاب المحال والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يحدد فترة تسديد قروض الـ25 مليون دينار المخصصة لاصحاب المحال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.