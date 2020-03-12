اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن حصيلة المتعافين من فايروس كورونا في العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لصحيفة الصباح الرسمية، ان "ﻣﺨﺘﺒﺮات داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﻠﻨﺖ ﺷﻔﺎء 15 ﺣﺎﻟﺔ لمصابين ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ"، مبينا ان "هؤلاء توزعوا بواقع 11 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، 7 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ، و4 ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، وأرﺑﻌﺔ مصابين ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك".
واضاف ان "الوزارة ملتزمة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها"، لافتا الى ان "المرضى الباقون مازالوا يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة".
يذكر ان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس اكد، امس الأربعاء، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".
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