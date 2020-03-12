شركة بوينغ تجمّد التوظيف والسفر غير الضروري

أعلنت شركة ​بوينغ​ اتخاذ خطوات "للحفاظ على السيولة المالية"، بعد التأثيرات السلبية لوباء ​كورونا​ على أعمالها، وأيضا المشاكل المتعلقة بموديل MAX 737 الذي تحطمت من طرازه طائرتان العام الماضي.

وأكدت انها "ستجمد التوظيف والسفر غير الضروري، وتضع قيودا جديدة على العمل لساعات إضافية".

ونقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" عن مصادرها التأكيد بأن بوينغ "ستسحب قريبا ما تبقى من قرض بقيمة 13.8 مليار ​دولار​ حصلت عليه الشهر الماضي".

يذكر انه يتوجب على الشركة دفع نحو عشرين مليار دولار كفاتورة خسائر تعرضت لها بعد تحطم طائرتين من طراز MAX، تشمل خسائر تجميد الإنتاج، وتعويض ​ضحايا​ الحوادث.