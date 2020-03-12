شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة لإزالة معوقات تطوير مزلقان قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تطوير مزلقان قليوب المحطة رقم (8) الواقع بالكيلو 14,400 خط القاهرة / الإسكندرية – محافظة القليوبية، والتي تتمثل في ترحيل الحواجز المجاورة للمزلقان، وإزالة 7 أكشاك لفتح الشارع المقابل لمركز الشرطة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالعزيز الصفتي، بشأن صيانة خط قطار شبين القناطر حتى محطة 23 يوليو، علاوة زيادة عدد العربات بكل قطارات الخط، مع ربطة بخط مترو المرج وتأخير مواعيد عمله إلى الساعة 12 ليلا كما كان قبل الثورة.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد موافي، بشأن سوء حالة الطرق الداخلية بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وضرورة تقديم بيان عن المبالغ المحصلة من تالف الرصف ومقابل إعادة الشيء لأصله، بجانب طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جمال كوش، بشأن الأول: البدء في تخطيط وتنظيم ورصف وتجميل منطقة الكوبري بمدينة بنها، مع تأهيل وتشغيل المبنى المخصص لرجال الشرطة بتوصيل المياه والصرف الصحي له، والثاني والثالث: إنشاء كوبري على نهر النيل بين مدينة بنها وقرى الوحدة المحلية بقرية بطا – محافظة القليوبية، والرابع والخامس: إنشاء كوبري مشاة بين مدينة بنها وقرى الوحدة المحلية بقرية بطا – محافظة القليوبية، السادس: البدء في ترميم كوبري قرية جمجرة الجديدة – محافظة القليوبية، نظراً لسوء حالة الكوبري الذي ينذر بكارثة إنسانية، والسابع: إنقاذ جسر الطريق المؤدي لعزبة أبو فرج – مركز بنها – محافظة القليوبية من الانهيار، بالإضافة إلى توسعة ورصف الطريق بداية من طريق المصنع الحربي وحتى عزبة أبو فرج – محافظة القليوبية نظراً لتهالكه.

وتبحث لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة حول البدء في عمل ممشى وكورنيش على النيل بداية من منطقة الفلل وحتى قرية كفر سعد – محافظة القليوبية.

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