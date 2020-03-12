شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب وزيري التنمية المحلية والنقل برصف الطرق المؤدية لدير المحرق بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، ببيان عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والنقل والمواصلات بشأن رصف الطرق المؤدية إلى دير المحرق بأسيوط، إحدى نقاط "مسار العائلة المقدسة" بالقوصية، وتحديدًا طريق القوصية - مير.

وأوضح نظير، أن هذا الطريق أصبحت حالته فى منتهى السوء وترتب على ذلك وقوع العديد من الحوادث والتى أدت إلى الكثير من الإصابات والوفيات، مطالبًا أيضًا بضرورة وسرعة تنفيذ ازدواج طريق "أسيوط - ديروط " الذى تقع عليه العديد من الحوادث أيضًا التى أدت إلى وفاة 2000 مواطن وأكثر من 10 آلاف حالة إصابة خلال 30 شهرًا فقط، ووفقًا لما ذكره النائب إبراهيم نظير فى بيانه العاجل.

وأضاف نائب مركز القوصية بمحافظة أسيوط، أنه سبق وأن تقدم بطلب إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل تنفيذ ازدواج طريق أسيوط الزراعي، بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة - بناء على طلب النائب - بعدد الوفيات والإصابات خلال آخر 30 شهرًا لدعم الطلب، وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه تم إدراج المشروع بخطة الدولة العاجلة منذ عام 2018 ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه.