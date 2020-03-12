بسبب سوء الأحوال الجوية ... مصرع عامل وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بكسور وجروح بالغة في أماكن متفرقة من الجسم، إثر انهيار سور عليه بسبب سوء الأحوال الجوية، بشارع ترعة نجع حمادي بحي غرب سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين مصرع "م. س 35 عامًا"، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر سقوط نخلة بسبب سوء الأحوال الجوية على سيارة أجرة أثناء سيرها بطريق "الخلوة – أخميم"، دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتبين إصابة عامل وزوجته وشقيقته وثلاثة أطفال أبنائهم بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.