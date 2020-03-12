حدث ليلاً| موجة الطقس السيئة بدأت ووزير التعليم يتحدث عن موقف الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

تحسبا للتقلبات الجوية.. "المرور" تهيب بقائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم

أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم؛ وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد بحدوث تقلبات جوية ورياح محملة بأتربة.

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"النقل": استمرار الإجراءات الوقاية من كورونا بالمترو والسكة الحديد

أعلنت وزارة النقل أن قطاعات وهيئات الوزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدار الساعة.

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الموجة السيئة بدأت: أمطار في أكتوبر ورياح في مطروح.. والأرصاد تعلق

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعا سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة.

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"مواد أساسية فقط".. وزير التعليم يتحدث مجددًا عن موقف الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استمرار الدراسة في المدارس والجامعات بلا تغيير.

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"الصحة": 67 شخصًا إجمالي الحالات المسجلة كمصابين بفيروس كورونا- فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 8 أشخاص تم شفاؤهم بالكامل عقب التأكد من سلبية التحاليل للمرة الثانية، طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وزير التعليم يكشف خطة التعامل حال اكتشاف إصابة بكورونا في مدرسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استمرار الدراسة في المدارس والجامعات بلا تغيير.

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بومبيو: لن يتم التسامح بشأن الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لن يتم التسامح بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد.

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الولايات المتحدة تنصح رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب كورونا

نصحت الولايات المتحدة رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية.

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ترامب: سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا.

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المسماري: تركيا أنزلت مجموعة من ضباطها في مطار مصراتة

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق والمتحدث الرسمي والعسكري باسم الجيش الوطني الليبي، إن الرحلة 101 التابعة لشركة الأجنحة للطيران التي يملكها عبدالحكيم بلحاج.

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