للاتصال المباشر.. ننشر أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بشأن الأمطار. وينشر الخليج 365 الأرقام الساخنة للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن الأمطار والتي تم تخصيصها على النحو التالي: - خصص مجلس الوزراء أرقام 27927407 و01022222974 لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ. - خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهر، 3 أرقام رئيسية لتلقي الشكاوى وهي (23907147- 23912136- 23901236). Advertisements - وخصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى العملاء. - أما الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خصصت خطا ساخنا برقم 125 للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية. وجاءت أرقام أحياء القاهرة على النحو التالي:

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