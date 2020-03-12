بومبيو: لن يتم التسامح بشأن الهجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لن يتم التسامح بشأن الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونشر بومبيو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأربعاء، قائلا :" لن يتم التسامح بشأن الهجوم المميت الذي استهدف اليوم (الأربعاء) قاعدة التاجي العسكرية في العراق".

وأوضح بومبيو أنه اتفق مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أنه "يجب محاسبة المسؤولين".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية التي تأوي قوات التحالف الدولي.