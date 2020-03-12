من التنمّر إلى الاعتذار.. تفاصيل ما جرى في واقعة الشاب الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قبل أيام قليلة ظهر شاب ذو ملامح آسيوية في مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتحرك غاضبًا على طريق الدائري في دائرة قسم البساتين، فيما أعرب الكثيرين عن امتعاضهم من الواقعة عبر تدوينات لهم محاولين الوصول إليه للاعتذار قبل أن يتمكن قوات الأمن من ضبط المتهمين بالتنمر على الشاب.

خلال التقرير التالي يرصد "الخليج 365" تفاصيل ما جرى في واقعة التنمر على الشاب الذي تواترت أخباره على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا.

اعتذار مصريين لشاب صيني تعرض للتنمر

قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن ضبط المتسببين في الوقعة، توجه مدير المركز المصري التجاري الصيني، رشا إبراهيم أول أمس الثلاثاء على رأس وفد من المركز إلى الشاب الذي تبين أنه صيني الجنسية فيما بعد؛ لتقديم اعتذار له والتخفيف من حِدة ما تعرض له من تَنمر خاص بفيروس "كورونا".

اعتذار مصريين آخرين للشاب الصيني (فيديو)

وفي ذات اليوم أعلنت فيحاء وانغ، صحفية صينية مقيمة بمصر في تصريحات لمصراوي أنها رتبت لقاء مع الشاب في الفندق الذي يقيم به، وقدمت نيابة عنها والمصريين باقة من الورد و"تورتة" عليها العلم الصيني؛ اعتذارًا له عن الواقعة.

سفير الصين بالقاهرة يلتقي ضحية "تنمر الدائري"

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وفي تحرك سريع من السفارة الصينية، توجه أمس الأربعاء، السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج إلى مقر إقامة الشاب في أحد فنادق القاهرة، ليقدم الدعم النفسي له بسبب التجربة التي مر بها، حارصًا على على الاطمئنان على حالته الصحية، وبعد التقاط الصور التذكارية قام بإتمام جلسة فردية معه.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة.. وتضبط المتهمين

مساء الأربعاء أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط سائق ومهندس متهمين في واقعة التنمر على الشاب الصيني، موضحة أنها ضبطت السائق لترك الشاب الصيني داخل سيارته الأجرة وهرب، بينما قبضت على المهندس لتصويره الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت الوزارة أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة البساتين في القاهرة، مشيرة إلى أن المجني عليه عمره 31 سنة، مهندس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة.

وتحدد من التحريات أن السيارة التي تركها الشاب الآسيوي ملك سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة، وبعد ضبطه أقر أنه اصطحب المجني عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ لاحظ سعاله المُستمر داخل السيارة قيادته، فأنزله خوفًا من إصابته.

وتوصلت التحريات إلى هوية مُصور الفيديو ونشره على موقع التواصل الاجتماعي؛ فهو مهندس مقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة، وبعد ضبطه اعترف بتصويره للواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، موضحًا أنه حذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

أوبر توضح حقيقة عمل السائق المتهم لديها

بعدما أشيع أن السائق تابع لشركة أوبر ردت الأخيرة في بيان صحفي أوضحت فيه أنها بعد التحقيق الشامل والتواصل مع السلطات الرسمية، تم التأكد من أن واقعة التمييز ضد الراكب الأجنبي لا علاقة لها بمنصة أوبر، قبل أن توضح أن السلوك الموضح في مقطع الفيديو غير مقبول على الإطلاق.