شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية في هبوط بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الليرة التركية في هبوط بسبب كورونا الخميس 12 مارس 2020 دفع فيروس كورونا الليرة التركية إلى الهبوط، عقب الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بالوباء القاتل في تركيا، وأنهت جلسة التداول بانخفاض الليرة لـ"0.8%" عند "6.2080" مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، مقارنة مع مستوى إغلاقها في أخر جلسة بـ"6.1575".

وخسرت الليرة التركية نحو 2% منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36% على مدى العامين الأخيرين انطلقت شرارته خلال أزمة عملة في 2018.

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