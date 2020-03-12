شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنصح رعاياها بإعادة التفكير في السفر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء تنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي فيروس كورونا وسبل تعامل الدول المختلفة مع الأمر. وجاء في البيان "تنصح وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بإعادة التفكير في السفر للخارج نظرا للتأثير العالمي لفيروس كوفيد-19". وأضاف "مناطق كثيرة في أنحاء العالم تشهد الآن تفشيا لفيروس كوفيد-19 وتتخذ إجراءات ربما تقيد حركة المسافر بما في ذلك الحجر الصحي والقيود على الحدود".

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