عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 72 ساعة مهلة.. والسعودية تعلق السفر مع 14 دولة

الخميس 12 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

صرحت وزارة الداخلية السعودية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي إطار الجهود للسيطرة على الفيروس، قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الدول التي تم تعليق الرحلات معهم هم: "دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وأريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال الفيدرالية".

وأكدت أن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، مع تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه، كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وأضافت أن: "القرار يعطي مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر، وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من دولتي "الفلبين والهند، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.