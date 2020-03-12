«بسبب العاصفة الترابية وانعدام الرؤية»..المرور يغلق طريق «أسيوط ـ الخارجة»

أعلنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الخميس عن إغلاق طريق "أسيوط - الخارجة" بسبب العاصفة الترابية وانعدام الرؤية. ووفق لبيان أصدرته الإدارة العامة للمرور, انه تم غلق طريق الواحات البحرية – الفرافرة , وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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