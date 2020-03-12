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إصابة عدة أشخاص بحادثة طعن في بريطانيا

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أعلنت ​الشرطة البريطانية​، أنها تتعامل مع واقعة طعن أصيب فيها 4 فتيان في حي والثامستو في لندن، مؤكدةً أن "كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى، ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم"، واعتبرت أن "الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس".

وأشارت الشرطة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي أن الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة، وألقت الشرطة القبض على 7 "للإخلال ب​الأمن​ وحيازة سلاح والشجار في مكان عام".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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