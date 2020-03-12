إصابة عدة أشخاص بحادثة طعن في بريطانيا

أعلنت ​الشرطة البريطانية​، أنها تتعامل مع واقعة طعن أصيب فيها 4 فتيان في حي والثامستو في لندن، مؤكدةً أن "كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى، ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم"، واعتبرت أن "الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس".

وأشارت الشرطة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي أن الصبية تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما وأنهم نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لا يعتقد أنها تهدد الحياة، وألقت الشرطة القبض على 7 "للإخلال ب​الأمن​ وحيازة سلاح والشجار في مكان عام".