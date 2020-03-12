مصدر بالمستقبل للشرق الاوسط: على الحكومة أن تقدم الحلول بدل تحميل المسؤولية لغيرها

لفت مصدر قيادي في تيار "المستقبل" إلى انه "نحن جزء من الحركة السياسية في البلاد وسيكون لنا موقف من كل قضية كما حصل في استحقاق اليوروبوندز".

وأشار المصدر القيادي في حديث لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "بيان ​كتلة المستقبل​ كان ردا على المقاربات غير الدقيقة التي تحدث عنها رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، بحيث إنه على الحكومة أن تقدم الحلول وتتخذ الإجراءات بدل أن تحمّل المسؤولية لغيرها، وهي التي كانت قد وعدت بتقديم خطة في نهاية شهر شباط".

وأضاف "حتى أن قرار عدم دفع اليوروبوندز، الأول في ​تاريخ لبنان​، اتخذ من دون أن يترافق مع خطة واضحة فيما كان التركيز على انتقاد النموذج الاقتصادي السابق من دون تقديم خطة أو إجراءات بديلة".