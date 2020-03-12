حكومة السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى دول اتحاد أوروبا بسبب كورونا

قررت ​الحكومة السعودية​ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا، وتعليق الرحلات الجوية إلى 39 دولة جديدة من بينها دول ​الاتحاد الأوروبي​.

وأوضحت انها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية ​الهند​، وجمهورية ​باكستان​ الإسلامية، و جمهورية ​سريلانكا​ الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية ​الفلبين​، وجمهورية ​السودان​، وجمهورية ​إثيوبيا​ الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية ​جنوب السودان​، ودولة ​أريتريا​، وجمهورية ​كينيا​، وجمهورية ​جيبوتي​، وجمهورية ​الصومال​ الفيدرالية.

وأضافت أنه يتم تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح ب​الحركة التجارية​ والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.