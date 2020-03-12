سلطات تايلاند: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي العدد لـ70

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 70، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة سجلت حتى الآن في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تايلاند توقفت عن إصدار تأشيرات للزائرين لدى الوصول من جميع البلدان التي كان مواطنوها مؤهلين لذلك في السابق، وسوف تلغي أيضا الإعفاءات من التأشيرة بالنسبة لبلدان أخرى، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.
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