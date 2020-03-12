ارتفاع عدد مصابي كورونا في العراق إلى 79 وحالات الوفيات لـ8

أعلنت السلطات العراقية تسجيل 4 إصابات جديدة في البلاد ب​فيروس كورونا​، حالة في ​كربلاء​ وثانية في ​النجف​ وحالتين في ​كردستان​، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 79، وليستقر عدد الوفيات على 8 حالات.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 79، توفي منها 8 أشخاص، فيما تعافى 20 شخصاً حتى الآن، وفق أرقام رسمية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما، كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.