ترامب: نمنع السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا ابتداء من الجمعة

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء ​بريطانيا​ ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​.

وأشار ترامب إلى أن ​الاتحاد الأوروبي​ اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، و​واشنطن​ قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد. وأكد ان "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة خلال الأيام الماضية".

وأوضح ترامب أن بلاده خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المتضررين من هذا الوباء.