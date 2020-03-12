البيت الأبيض: ترامب يلغي فعاليات مقررة هذا الأسبوع بسبب كورونا

أعلنت المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​ ستيفاني جريشام في بيان أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا "إمعانا في التحوط من تفشي ​فيروس كورونا​".

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، إنه لم يعقد اجتماعا طارئا بشأن فيروس كورونا بعد أن قالت رئيسة لجنة ب​الكونغرس​ إنها اضطرت لقطع جلسة لأن اثنين من كبار مسؤولي ​الصحة​ الأميركيين استدعيا بشكل مفاجئ للبيت الأبيض.