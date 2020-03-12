البيت الأبيض: ترامب يلغي فعاليات مقررة هذا الأسبوع بسبب كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا "إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا".
وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، إنه لم يعقد اجتماعا طارئا بشأن فيروس كورونا بعد أن قالت رئيسة لجنة بالكونغرس إنها اضطرت لقطع جلسة لأن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الأميركيين استدعيا بشكل مفاجئ للبيت الأبيض.
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