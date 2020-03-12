عملية أميركية كبرى ضد عصابة مخدرات مكسيكية

ألقت ​السلطات الأميركية​ القبض على أكثر من 250 شخصا وصادرت 600 كغم من المخدرات في عملية تستهدف إحدى عصابات المخدرات ​المكسيك​ية الكبرى. وخلال ​مؤتمر صحفي​، أعلن القائم بأعمال مدير هيئة محاربة المخدرات الأميركية أوتام ديلون، عن اختتام المرحلة الأولى من عملية "Project Python" ضد عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" المكسيكية لتهريب المخدرات. تجدر الإشارة إلى أن هذه العصابة من أكبر عصابات المخدرات في ​العالم​، ولديها أكثر من 100 مختبر لإنتاج الميثامفيتامين في المكسيك، وهي تغرق ​الولايات المتحدة​ بهذا النوع من المخدرات.

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