RT:ضربات استهدفت كتائب حزب الله وحركتي النجباء وسيد الشهداء وحيدريون

أفادت "روسيا اليوم" عن مصدر في "الحشد الشعبي" في العراق، عن الفصائل التي تعرضت للقصف على الحدود العراقية السورية، وهي "كتائب حزب الله وحركتي النجباء وسيد الشهداء، ولواء حيدريون"، و "المعلومات تشير إلى أن الضربات نفذت من قبل طيران التحالف الدولي".
وكانت ليلاً قد افادت وكالة "سانا" السورية عن "عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".
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