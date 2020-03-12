RT:ضربات استهدفت كتائب حزب الله وحركتي النجباء وسيد الشهداء وحيدريون

أفادت "​روسيا اليوم​" عن مصدر في "​الحشد الشعبي​" في ​العراق​، عن الفصائل التي تعرضت للقصف على الحدود العراقية السورية، وهي "​كتائب حزب الله​ وحركتي النجباء وسيد الشهداء، ولواء حيدريون"، و "المعلومات تشير إلى أن الضربات نفذت من قبل طيران ​التحالف الدولي​".

وكانت ليلاً قد افادت وكالة "سانا" السورية عن "عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".