رئاسة روسيا: نقترب من إنشاء آلية جديدة لحل النزاع بجنوب شرق أوكرانيا

أكد نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية دميتري كوزاك، أن آلية جديدة لتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي ​أوكرانيا​ على وشك الإنشاء.

وفي ختام لقاء عقدته مجموعة الاتصال حول التسوية في أوكرانيا، أشار كوزاك إلى أن "المشاركين فيه توصلوا إلى اتفاقات عدة تخص الإعداد لفصل القوات بين طرفي النزاع في وقت قريب، وتبادل الأسرى، واتفقنا أيضا حول آلية التعامل بين الطرفين لإيجاد حلول سياسية بشأن تسوية النزاع".

واعتبر أنه "أمر في غاية الأهمية لأننا نعتبره المكون الأهم من التسوية. فمن دون اتخاذ قرارات مبدئية حول طرف تسوية النزاع لن يكون في مقدورنا تحقيق أي تقدم يذكر في حل المسائل الإنسانية والأمنية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "المناقشات حول الآلية المذكورة بأنها كانت بناءة "بما فيه الكفاية"، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول مبادئها العامة".

وأعرب عن أمله الكبير "في أننا سنصل إلى قرار نهائي بشأن آلية الحوار بين الجانبين وتسوية النزاع أثناء الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال"، والمزمع عقده في ​مينسك​ في 25 من هذا الشهر.