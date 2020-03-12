اليوم..أمطار على كافة أنحاء الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء.

وتشهد القاهرة الكبرى طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية، تبدأ اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة.