السعودية توسع دائرة حظر السفر لتشمل دول الاتحاد الأوروبي ودولا أفريقية وآسيوية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

قررت السعودية صباح اليوم الخميس تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا ، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر في وزارة الداخلية.

وأوضح المصدر أن "هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، سعيا للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يشمل تعليق الرحلات الجوية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا والهند، وباكستان وسريلانكا والفلبين، والسودان، وإثيوبيا وجمهورية جنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال ، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

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كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

واستثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.