كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 66 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ): أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل ست حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 66 حالة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 114 حالة إصابة ، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 7869 حالة.

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