ترامب يوقف السفر مع أوروبا لمدة 30 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض"من

أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و"سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية".

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".