شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفرض حظرا على السفر من وإلى أوروبا لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل
جاء إعلان ترامب خلال كلمة في البيت الأبيض بشأن مستجدات فيروس كورونا.
وقال ترامب:" لمنع دخول حالات جديدة إلى شواطئنا، سنعلق جميع رحلات السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا".
وأضاف أن هذه القيود لن تشمل المملكة المتحدة و "سيتم تعديلها رهنا بالظروف على الأرض".
وتابع ترامب قائلا "هذه القيود لن تنطبق فقط على الكمية الهائلة من التجارة والشحن ، ولكن أشياء أخرى مختلفة عندما نحصل على الموافقة" ، مضيفا أن "أي شيء قادم من أوروبا إلى الولايات المتحدة هو ما نناقشه".
واختتم ترامب كلمته قائلا "سيكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة".
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