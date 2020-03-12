شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات «كورونا» في فرنسا إلى 48 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي أنّه تمّ تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية وأنّ 105 مصابين هم حالياً في العناية المركّزة.
وقال الوزير: "أدرك العزلة التي يسبّبها هذا الإجراء للمسنّين وثقله على أفراد العائلات الذين يرغبون بالتعبير عن اهتمامهم التامّ بأقربائهم، لكن في زمن الوباء، الأولوية للحماية".
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