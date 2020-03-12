تركيا وروسيا تتفقان على وقف إطلاق النار شمالي سوريا وفتح ممر آمن

بعد ساعات من المحادثات في موسكو أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، اليوم، التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار شمالي سوريا، ابتداءً من منتصف هذه الليلة.

وقال إردوغان إن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل، وإن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائماً.

وأضاف إردوغان، وهو يقف بجانب بوتين بعد انتهاء القمة، إن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة. واعتبر إردوغان أن «التعاون مع روسيا غير مسبوق وسمح بتجاوز الخلافات الكبيرة بشأن إدلب».

واتهم إردوغان النظام السوري بانتهاك اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا، مؤكدا أن «أحداثا مأساوية وقعت بسبب هجمات قوات النظام قرب إدلب».

وأضاف أن «النظام السوري يسعى لوضع تركيا في موقف لا تحسد عليه».

وفي سياق آخر، أكد إردوغان أن تركيا ستقوم بتسهيل عملية عودة اللاجئين إلى مناطقهم في إدلب.

بدوره، قال بوتين إنه اتفق مع إردوغان على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب. وأضاف بوتين أن محادثاته مع إردوغان استمرت أكثر من ست ساعات.

وقال بوتين: «لا نتفق دائما مع الأتراك بشأن سوريا، لكن علاقاتنا الراقية مع تركيا سمحت لنا بتجاوز الخلافات بشأن إدلب».

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وأضاف: «العمل المكثف مع الأتراك انتهى بنتائج إيجابية بشأن إدلب. وقعنا على وثيقة مشتركة مع إردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب».

كما اعتبر بوتين أنه «لا يجوز إضعاف جهود مكافحة الإرهاب في إدلب»، مضيفاً: «أبلغنا دوما شركاءنا الأتراك بهجمات المسلحين على قواتنا قرب إدلب».

كما عبّر بوتين عن أمله في أن ينهي الاتفاق المبرم مع تركيا اليوم معاناة المدنيين ويساعد على احتواء أزمة إنسانية.

وفي بيان مشترك تلاه وزيرا خارجية تركيا وروسيا، أنّ محادثات في موسكو هدفت إلى تهدئة التصعيد في منطقة إدلب السورية وأن البلدين اتفقا على إقامة ممر آمن على طول طريق سريع يصل الشرق بالغرب في المنطقة وتسيير دوريات مشتركة عليه اعتبارا من 15 مارس (آذار) الحالي.

وقال الجانبان في البيان إنهما سيؤمنان ممرا سيمتد ستة كيلومترات إلى الشمال وستة كيلومترات إلى الجنوب من طريق إم4 السريع. وقالا إن وزيري الدفاع سيتفقان على المعالم المحددة للممر الآمن خلال سبعة أيام.

وبحسب بنود الاتفاق، سيتم «وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس في إدلب»، بحلول منتصف الليل اليوم.

كما يشدد الاتفاق على ضرورة «إنهاء الأزمة السورية بعملية سياسية يقودها السوريون».

من جهته، أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «بوجود عدد من المنظمات الإرهابية في شمال سوريا».