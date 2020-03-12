السعودية: تعافي أول مصاب بـ «كورونا» وتسجيل 24 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت "الصحة" عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.



وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.

وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937".

ويأتي القرار وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، في إطار جهودها للسيطرة على الفيروس، ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

