منظمة الصحة العالمية تصف تفشي كورونا بأنه وباء



أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأربعاء إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي «قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء».



وتابع بحسب وكالة «رويترز» للأنباء إن فيروس كورونا الجديد أصبح «جائحة عالمية، فيمكن تصنيف (كوفيد-19) الآن على أنّه جائحة... لم يسبق مطلقاً أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا».



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فالجائحة هي انتشار مرض جديد على مستوى العالم.



وأكّد المدير العام للمنظمة الأممية أنّ توصيف الوضع على أنه جائحة لا يغيّر تقييم الخطر الذي يشكله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغيّر ما تقوم به منظّمة الصحة العالمية، كما لا يغيّر ما يتعيّن على الدول القيام به».



وأضاف أنّ عدد الإصابات والوفيات والدول المتأثرة سيزداد «في الأيام والأسابيع المقبلة»، مجدّداً دعوته إلى البلدان للتحرك من أجل «احتواء» الوباء الذي تخطّت وفياته أربعة آلاف شخص.



وأكّد المدير العام على «ضرورة اعتماد مقاربة أكثر تشدّداً»، مطمئناً في المقابل إلى أنّ هذه الجائحة «يمكن السيطرة عليها».



