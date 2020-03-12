أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حيث أظهرت نتائج الفحوصات سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس.
وأكدت "الوزارة" في بيان لها تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي توتير جاء فيه :
الصحة تعلن عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل ٢٤ إصابة جديدة:
- الحالتين الأولى والثانية لمواطن ومواطنة عائدان من العراق.
- الحالة الثالثة لطفلة سعودية تبلغ من العمر ١٢ عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تسجيل ٢٤ إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينهم "21 مصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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