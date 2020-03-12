شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كفر الشيخ يقترح إنشاء محطة سكة حديد أمام الجامعة لخدمة 70 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، باقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة سكة حديد أمام جامعة كفر الشيخ، لخدمة ما يقرب من 70 ألف طالب وافدين من مختلف المحافظات، وتخفيف الأعباء عنهم، وعدم إثقالهم بالمصاريف المالية، وفى نفس الوقت لتوفير هذه النفقات بما يعود عليهم بتحسين المنظومة التعليمية بشكل عام، من خلال توفير هذه الأموال.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أن الجامعة تقع بين محطتين وتبعد عنهم ما يمثل مشقة عليهم، ويتسبب في مزيد من النفقات، وهذا المقترح يصب في إطار المصلحة العامة بشكل عام، وسيعود بالفائدة على ما يقرب من 70 ألف طالب يذهبون للجامعة بشكل شبه يومي، خاصة بعدما ارتفعت أسعار المواصلات الخاصة، ما دفع إلى التقدم باقتراح برغبة في هذا الصدد للتخفيف عن المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة السكة الحديد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا وطفرة في عدد من المحافظات، وهذا لا يعنى القضاء على كل العقبات والمشاكل، ولكن هناك تحرك نحو مزيد من النجاحات والتطور خاصة للمزلقانات العشوائية، وإحلال وتجديد المحطات المتهالكة على مستوى الجمهورية.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب: "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.