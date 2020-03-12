ترامب: سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا، ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا، متابعاً: "سجلنا إنخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية"، وفق سكاي نيوز عربية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.
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