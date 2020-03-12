أبل تغلق متاجرها في إيطاليا بسبب تفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أغلقت شركة أبل الأمريكية جميع متاجر البيع بالتجزئة البالغ عددها 17 متجرًا في إيطاليا حتى إشعار آخر، بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على النشاط في البلاد.

وكانت "أبل" أغلقت في السابق جميع متاجرها البالغ عددها 42 في الصين، لكنها أعادت فتح معظمها منذ ذلك الحين.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، لم تفصح الشركة الأمريكية عن موعد إعادة فتح المتاجر الإيطالية، لكنها ستراقب الموقف عن كثب وستُبقي دعمها عبر الإنترنت والهاتف مفتوحًا.

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وقالت "أبل": "بينما ندعم العمل على احتواء انتشار كورونا، تظل أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم في المجتمعات التي نخدمها".

ويأتي إعلان أبل، عن إغلاق متاجرها في إيطاليا، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه صار بالإمكان تصنيف فيروس كورونا المستجد وباءً عالميًا، وفي إيطاليا وحدها ارتفع معدل الوفيات بنسبة 31%.

ومن بين العديد من الدول الأوروبية التي وصل إليها فيروس كورونا المستجد، تأثرت إيطاليا بشدة بانتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 800 شخص هناك.

جدير بالذكر أن "أبل" تمتلك عمليات سلسلة توريدٍ ومكاتب في إيطاليا، وكانت الشركة قد منعت الموظفين في وقت سابق من السفر إلى المنطقة.