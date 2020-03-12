محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
أعدت الإدارة العامة للمرور خطة طوارئ لموجهة موجة الطقس السيء التي تضرب مصر من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.
وبدأت الإدارة تكثيف نشر الخدمات المرورية على الطرق الرئيسية ومحاور الطريق الدائري والطرق المؤدية للمحافظات.
ودفعت "المرور" بعدد كبير من سيارات الإغاثة في مناطق متفرقة في العاصمة والمحافظات تحسبًا لأي طارئ.
وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تعرض مصر لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية من الخميس حتى السبت، تنخفض خلالها درجات الحرارة مع سقوط أمطار رعدية غزيرة، ورياح مثيرة للأتربة.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بإجازة اليوم الخميس للعاملين بالقطاعين الخاص والعام وكذلك لطلاب المدارس والجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة".. خطة المرور لمواجهة موجة الطقس السيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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