النواب الأمريكي يمرر قرارا يحد من صلاحيات ترامب للتحرك عسكريا ضد إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب للقيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونجرس.

ويعد هذا المشروع الذي أيده 227 من أعضاء الكونجرس وعارضه 186، بمثابة تضامن رمزي بين أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي، لتوبيخ الرئيس ترامب بعد أن أمر بقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني.

ويأتي تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، عقب تصويت مجلس الشيوخ الشهر الماضي بالموافقة على هذا القرار، بدعم العديد من الجمهوريين.

Advertisements

وسيذهب القرار الآن إلى الرئيس ترامب، الذي من المرجح أن يستخدم حق النقض ضده، وذلك بعد أن سخر من القيود المفروضة على صلاحيات الحرب التي يتمتع بها بوصفه دلالة على "الضعف".

وظلت الولايات المتحدة في حالة حرب مستمرة في الخارج منذ ما يقرب من عقدين، تحت حكم ثلاثة رؤساء من الجمهوريين والديمقراطيين.

ويمثل هذا التشريع انتقادا لاذعا بشكل خاص لترامب وذلك منذ تمريره في مجلس الشيوخ.