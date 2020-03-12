رئيس السلفادور يفرض حجرا صحيا في عموم البلاد لمدة 21 يوما بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة فرض حجر صحى في جميع أنحاء البلاد لمدة 21 يوما على خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعني أنه لن يكون بمقدور أي أجنبي الدخول إلى البلاد ما لم يكن مقيمًا أو دبلوماسيًا.

ولم تسجل السلفادور أي إصابة مؤكدة بالفيروس ، ولكن هندوراس المجاورة أعلنت في وقت سابق أمس الأربعاء إصابة امرأتين على أراضيها بالفيروس.

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وأضاف الرئيس أبو كيلة أنه سيتم إغلاق المؤسسات التعليمية كافة في البلاد، فضلا عن حظر التجمعات التي تضم 500 شخص أو أكثر خلال مدة الحجر الصحي المحددة بـ 21 يوما.

وأشار رئيس السلفادور إلى أن حركة الواردات والصادرات ستستمر على النحو الطبيعي.

ومنعت السلفادور بالفعل مواطني إيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان والصين من دخول أراضيها.