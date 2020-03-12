محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية تطالب بتوفير أقنعة للوجه للاستخدام العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.
وتأمل إدارة الرئيس ترامب في أن يوافق الكونجرس على النظر في تعديلات لقانون التأهب العام والاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير مثل هذه الحماية للعاملين في المجال الصحي بشكل دائم.
ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 38 بينما تخطى عدد حالات الإصابة به 1300 شخص.
وتعد ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا الأكثر تضررا من تفشي الفيروس.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن فيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوجه بتوفير أقنعة الوجه للعاملين في المجال الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.